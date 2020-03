“Riteniamo che, al pari di quanti stanno facendo altri suoi colleghi in provincia, anche il sindaco di Ragusa debba diramare un bollettino quotidiano per avere piena contezza circa l’andamento del numero dei contagiati, degli isolamenti in quarantena e dei ricoverati per coronavirus”. E’ la richiesta che arriva dal gruppo consiliare M5s Ragusa preoccupato per il fatto che le notizie, in questo senso, non solo sono frammentarie ma molto spesso risultano essere contraddittorie tra loro.

“Riteniamo che il sindaco, così come, per l’appunto, stanno facendo altri sindaci dell’area iblea – continuano i consiglieri pentastellati – debba interfacciarsi con uno dei vertici dell’Asp di Ragusa per potere diffondere alla comunità ragusana i dati esatti riguardanti l’emergenza sanitaria in corso. A fine giornata, la comunicazione di queste cifre sarebbe senz’altro meritevole di attenzione da parte della cittadinanza che potrebbe così comprendere fino a che punto gli sforzi compiuti sono stati ripagati dai risultati. Potere contare su un bollettino del genere, con cadenza, come detto, quotidiana, permetterebbe a tutti di dormire sonni più tranquilli, fermo restando che apprezziamo il grande lavoro portato avanti da tutti gli addetti, a cominciare dagli operatori sanitari, medici e infermieri soprattutto, senza dimenticare le forze dell’ordine, che assieme a tutte le altre figure competenti, sono impegnate in prima linea per affrontare questo nemico subdolo e insidioso”.