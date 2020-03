Modica. La stilista Roccasalva: “Possibile prenotare le mascherine”

Era di qualche settimana fa la notizia che la stilista modicana Loredana Roccasalva aveva, in questo momento critico, pensato di convertire la propria produzione in atelier nella realizzazione di mascherine utilizzabili per la prevenzione di Covid-19. Nelle ultime ore la stessa Roccasalva, ci tiene a precisare che è possibile prenotare le mascherine scrivendo alla seguente mail: roccasalvaloredana@gmail.com

Abbiamo già raggiunto un bel primo step, afferma la stilista, che aggiunge altresi che sta provvedendo ad acquistare per l’ospedale uno sterilizzatore per le camere e le ambulanze