Il Sindaco di Modica Ignazio Abbate ha avuto questa mattina una interlocuzione con i vertici regionali di Enel Energia in merito alle scadenze dei pagamenti delle bollette. Mi è stato comunicato, afferma Abbate, che, in considerazione del periodo, anche se la bolletta è scaduta non ci saranno tagli o abbassamenti di energia fino a cessazione dell’emergenza. Chi può, naturalmente, conclude il Primo Cittadino, è meglio che rispetti le scadenze per non accumulare debiti poi difficilmente recuperabili in seguito