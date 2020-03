Anche l’Anc aderisce a “Dona col cuore” a cura dell’Asp iblea

Anche l’Associazione nazionale commercialisti ha deciso di aderire alla campagna promossa dall’Asp Ragusa denominata “Dona col cuore”. “Stiamo attraversando un momento molto difficile – scrive il presidente Anc Ragusa, Rosa Anna Paolino, in una lettera inviata agli associati – un momento di tragica emergenza e di profonda riorganizzazione che sta sconvolgendo le nostre vite, ma questo non può farci dimenticare quelle che sono le priorità del momento che stiamo vivendo. Pensiamo a tutti i medici, gli infermieri e gli operatori sanitari in genere che operano nelle strutture ospedaliere in emergenza continua per potere fare fronte alle richieste di aiuto che, giorno dopo giorno, arrivano come un vero bollettino di guerra. In questa nuova condizione, dove i rapporti interpersonali e professionali sono limitati allo stretto necessario con contatti solo virtuali attraverso i sistemi tecnologici, riteniamo, come associazione, più che mai necessario tenere vivo e presente in tutti noi il sentimento di condivisione e partecipazione civica”. Anc ha deciso di erogare un contributo di mille euro alla campagna in questione. “Come consiglio direttivo Anc – conclude la presidente Paolino – siamo certi di aver dato voce, con questa iniziativa, al senso civico e al sentirsi solidali dei nostri associati”.