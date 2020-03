La Sicilia produce i dispositivi anti Covid-19. Ok della Regione

La Sicilia ora progetta e auto-produce i dispositivi anti- coronavirus. La Regione ha dato l’ok a questi prototipi che sono stati consegnati nei giorni scorsi dal Distretto Produttivo Meccatronica. “Dunque in consegna ci saranno 100.000 mascherine, 1.000 visiere 3D per chirurghi e più di 25 mila Kg di gel igienizzante al servizio degli ospedali siciliani. Lo annuncia l’assessore regionale alle Attività produttive, Mimmo Turano. Si trattano di forniture settimanali al servizio dei siciliani, prosegue Turano, per preservare contagi e la vita di ogni singolo cittadino. Intanto la Protezione Civile della Regione ha avuto l’ok per consegnare le forniture a medici e infermieri dei vari nosocomi. Sono orgoglioso di tutti noi – afferma il presidente del Distretto Meccatronic Antonello Mineo – che stiamo affiancando il governo della Regione in questa guerra, come l’ha definita il presidente Nello Musumeci”.