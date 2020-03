25 pozzallesi bloccati a Villa San Giovanni – VIDEO

Venticinque pozzallesi di rientro in Sicilia sono rimasti bloccati a Villa San Giovanni. Dopo l’intensificazione dei controlli non sono riusciti a tornare a casa e si trovano insieme ad un nutrito gruppo di persone nel parcheggio vicino agli imbarcaderi. A quanto pare si tratta di lavoratori che a causa del coronavirus non lavorano più e che hanno attraversato “irregolarmente” la penisola dal Nord sino alla città Calabra.

Una situazione disumana per i malcapitati che adesso si trovano stremati senza cibo ne acqua.

“Vogliamo solo tornare a casa, dove faremo la quarantena come è giusto che sia – commentano i Pozzallesi bloccati”. Nelle ultime ore il Sindaco di Pozzallo, Roberto Ammatuna, si è mobilitato scrivendo una lettere al Presidente della Regione, Nello Musumeci. Sono intervenuti pure i colleghi di Ispica, Comiso e Ragusa a supporto del primo cittadino Pozzallese per un impegno sinergico dei sindaci della provincia di Ragusa.

Continue le interlocuzioni Ammatuna di con il Ministero degli interni, la Regione Siciliana e la prefettura di Messina.

Il Comune di Pozzallo è disponibile a qualsiasi tipo di soluzione.