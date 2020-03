Coronavirus. I ricoverati al “Maggiore” di Modica scendono a 6

Una doppia buona notizia arriva dall’Ospedale Maggiore di Modica. Sono stati dimessi due pazienti che erano ricoverati nel reparto di malattie infettive per Coronavirus. I due non presentano più sintomi e per tale motivo sono stati rimandati presso le proprie abitazioni dove continueranno però le cure e resteranno sotto stretta osservazione domiciliare da parte delle autorità sanitarie.