Coronavirus. Musumeci: Potenziamento controlli in Sicilia

Nuova ed ulteriore richiesta da parte del Presidente della Regione Nello Musumeci al ministro dell’Interno Luciana Lamorgese a proposito di controlli più approfonditi nel territorio siciliano. Nella nota il Presidente chiede, visto il perdurare diffuso dell’inosservanza delle norme di prevenzione del Coronavirus, di attivare un maggiore controllo preventivo: l’esercito. Il ministro dell’Interno Luciana Lamorgese, alla fine di questo colloquio, ha dato delle forti garanzie al Governatore dell’Isola. Una parte dei militari dell’Esercito Italiano in servizio in Sicilia sarà da domani impiegata nelle pattuglie di vigilanza urbana e nei punti di arrivo dei passeggeri.

Ricordiamo che ieri Musumeci aveva avanzato ieri ulteriore richiesta formale in tal senso al Capo del Viminale, allarmato per la crescita del tasso di contagio che da alcuni giorni si cegistra in Sicilia.