Covid-19. Bono degli U2 dedica un brano al personale sanitario

Una voce straordinaria e unica, il tocco magico del pianoforte. Bono degli U2 scende in campo in questi giorni di emergenza sanitaria per il CoronaVirus pubblicando una canzone per chi si sta spendendo in prima linea, ovvero tutto il personale medico. “Let Your Love Be Known”, questo il titolo del brano pubblicato sul suo profilo Instagram con una dedica al nostro Paese e all’Europa tutta affinchè si possa uscire quanto prima da questa grave situazione, dimostrando grande supporto e solidarietà all’Italia. Bono non è nuovo a questi gesti, tante sono state le sue azioni umanitarie per il mondo intero, dalla lotta contro l’Aids, per la pace, oltre che vicinanza e sostegno ai Paesi poveri o vittime di guerra.