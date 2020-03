Ministro Azzolina: “Si va verso proroga data di chiusura scuole”

Credo proprio che la soluzione più idonea sia quella di prendere in considerazione quanto affermato dal Presidente del Consiglio Conte in tema di scuola, ovvero di prorogare la data di chiusura del 3 aprile. Lo ha affermato il Ministro dell’Istruzione Lucia Azzolina. Dunque prende sempre più corpo l’ipotesi che le scuole rimarranno ancora chiuse oltre l’inizio del prossimo mese. Si stanno studiando delle misure volte ad assicurare gli studenti che dovranno affrontare gli Esami di Stato. Tutto, prosegue la Azzolina, dipenderà da come si evolverà la situazione in questi giorni. Inoltre sarà messa in atto una nota specifica per tutto il personale scolastico, per limitare al massimo la presenza dello stesso, ma che la scuola non debba fermarsi in quanto ci sono degli impegni e delle scadenze che vanno assolutamente rispettate. Intanto prosegue nelle varie realtà scolastiche la didattica a distanza, affinchè, conclude il Ministro Azzolina, gli studenti continuino ad avere un contatto umano con i docenti.