Coronavirus. Nuove disposizioni per i trasporti marittimi

Proseguono senza sosta le disposizioni sempre più restrittive anche per quanto riguarda i collegamenti marittimi da e per la Sicilia. Infatti, su espressa proposta della Regione, I ministri dei Trasporti e della Salute hanno attuato ulteriori modifiche nelle scorse ore. Continua ad essere regolarmente garantito il trasporto delle derrate alimentari, possibilmente su unità di carico isolate non accompagnate. Ridotte le corse da Messina verso Villa San Giovanni, infatti saranno drasticamente ridotte da 20 a 4, e queste avverranno dalle 6 alle 21