Covid-19. Attuata riduzione delle corse ferroviarie in Sicilia

Nuove forti limitazioni volte a porre un freno al contagio del Coronavirus nella Regione. Il Presidente Nello Musumeci, dopo essersi confrontato con la dirigenza di Trenitalia, ha disposto la riduzione delle corse ferroviarie fino all’80%, misura drastica atta a contenere i ari spostamenti in Sicilia in treno. A comunicarlo è l’Assessore alle Infrastrutture Marco Falcone. Contemporaneamente, prosegue Falcone, si stanno studiando le opportune modalità per rimborsare chi è provvisto di abbonamenti. L’appello dell’Assessore Falcone è chiaro: rimanere a casa, limitare gli spostamenti e rispettare le varie restrizioni per uscire fuori il prima possibile da questa emergenza. E’ il momento della responsabilità e del buon senso. Tutti i vari aggiornamenti sulle corse valide sono disponibili sul sito di Trenitalia