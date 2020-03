Modica si affida ancora una volta alla Madonna delle Grazie

Ricordando gli eventi prodigiosi del 1626 e 1709, attribuiti alla tavola in ardesia con l’effige della Madonna, quando miracolosamente furono fermati prima la peste e poi il tifo, sabato, subito dopo la recita del Santo Rosario, il quadro della Madonna delle Grazie sarà portato sul sagrato della Basilica Santuario affinché la Beata Vergine benedica ancora una volta la città di Modica. Sarà pronunciato dal Rettore, don Antonio Stefano Modica, alla presenza del Sindaco, Ignazio Abbate, l’affidamento della città alla Madonna, per la liberazione dalla pandemia che sta affliggendo l’Italia. L’evento potrà essere seguito in diretta dal canale 74 e attraverso le pagine Facebook del Santuario, Sant’Anna, C74, YouTube.