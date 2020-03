La Sicilia produrrà mascherine e igienizzanti

Per far fronte all’emergenza sanitaria, causata dal diffondersi del Covid-19, in Sicilia è in fase di studio la possibilità di realizzare mascherine, dispostivi di protezione in 3D e igienizzanti, che saranno così a disposizione dei medici e degli operatori sanitari.

A curare la realizzazione dei questi dispositivi di protezione individuale saranno sette aziende del Distretto Meccatronica, che ha ottenuto il rinnovo del riconoscimento da parte dell’assessore regionale alle Attività produttive, Mimmo Turano.

Grazie all’interesse di Antonello Mineo, attuale presidente del Distretto, le aziende si sono attivate per mettere in campo competenze e attrezzature tecnologicamente avanzate, così da venire incontro all’esigenze del “Sistema Sicilia”, producendo beni di consumo necessari per fronteggiare in prima linea il virus.

Antonello Mineo assicura che Meccatronica grazie alle aziende del distretto, dotate di macchinari e centro di progettazione, possono in breve tempo realizzare i prototipi, senza la necessità di riconvertire le aziende stesse. Il distretto assicura che le imprese sono pronte per garantire una produzione in larga scala al fine di soddisfare il fabbisogno siciliano.

Meccatronica, già nella giornata di domenica, ha trasmesso all’assesorato delle Attività Produttive le schede tecniche delle tipologie di produzione e i quantitativi, che sono state prontamente condivise con Calogero Foti, responsabile della Protezione Civile regionale.

Si tratta di un importante iniziativa produttiva tutta Made in Sicilia, che con le dovute autorizzazioni, farebbe fronte al fabbisogno del piano siciliano per il contenimento del diffondersi del coronavirus. Un tassello importante, una riposta significativa per fronteggiare l’emergenza con serietà, professionalità e unità.