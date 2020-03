Modica, restano sempre in due i ricoverati per coronavirus

Restano sempre i due anziani coniugi di Comiso, i soli ricoverati presso l’Ospedale Maggiore di Modica, Covid-19 Hospital. I due sono costantemente monitorati con controlli emogasanalitici, con ventilazione non invasiva, ancora alla prima fase. In atto non ci sono peggioramenti.

Sono 237 le persone positive registrate in Sicilia, 24 in più di ieri. È uno dei dati contenuti nell’ultimo bollettino in merito all’emergenza Coronavirus, così come comunicato dalla Regione Siciliana all’Unità di crisi nazionale.

Dall’inizio dei controlli, i tamponi validati dai laboratori regionali di riferimento (Policlinici di Palermo e Catania) sono 2.916, sono stati trasmessi all’Istituto superiore di sanità, invece, 237 campioni (24 più di ieri).

Risultano ricoverati 114 pazienti (21 a Palermo, 53 a Catania, 10 a Messina, 2 ad Agrigento, 3 a Caltanissetta, 6 a Enna, 2 a Modica, 10 a Siracusa e 7 a Trapani) di cui 28 in terapia intensiva, mentre 112 sono in isolamento domiciliare, otto sono guariti (tre a Palermo, due ad Agrigento, uno a Enna, Messina e Ragusa) e quattro deceduti.