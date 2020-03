Droga a Vittoria. Arrestato un 38enne

I Carabinieri della Stazione di Vittorialocale stazione oggi hanno arrestato in flagranza per detenzione illecita di sostanza stupefacente ai fini di spaccio, Francesco Lo Monaco, 38 anni, vittoriese.

In particolare, i militarii hanno rinvenuto in un garage in uso all’uomo su un mobiletto da lavoro, un grosso pugnale e un rotolo di carta di alluminio, in parte già utilizzato per confezionare lo stupefacente: la successiva perquisizione, estesa anche alle pertinenze dell’abitazione, ha consentito di rinvenireinun giardino recintato antistante il garageun barattolo in vetro, chiuso contenente tre buste sottovuoto termosaldate, in cui era nascosta una sostanza in polvere di colore bianco che,a seguito di accertamento tramite“narcotest”, è risultata essere sostanza stupefacente del tipo amfetamina, inserita nella prima tabella delle sostanze stupefacenti del ministero della salute. Tutta la sostanza stupefacente rinvenuta, per un peso totale di circa 90 grammi e il materiale utilizzato per il confezionamento, sono stati sottoposti a sequestro penale e il Lo Monaco è stato tratto in arresto e, successivamente, tradotto presso la Casa Circondariale di Ragusa, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria.