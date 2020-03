Modica. Striscione di distensione della Polizia Locale

Gesto di distensione quell della Polizia Locale di Modica che stamattina ha installato sulla balconata del Comando, in Corso Umberto, uno striscione che invita a rimanere a casa. “Voi che potete, rimanete a casa: #andrà tutto bene”. All’inizio del turno di servizio, i poliziotti della “Municipale” hanno installato lo striscione e si sono schierati dietro. Un messaggio chiaro alla cittadinanza di rimanere in casa perchè in questo momento si deve restare in casa ed evitare controlli. Da sabato sera da un’autovettura di servizio, attraverso l’altoparlante in dotazione al veicolo, il sindaco e la polizia locale invitano ad uscire solo per situazioni improcrastinabili. Il mezzo percorre a lenta velocità le arterie principali della città, solitamente trafficate a qualsiasi ora del giorno e della notte, e ora deserto.