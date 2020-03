Primi due casi di ricovero per Covid-19 al “Maggiore” di Modica

Presso l’ospedale Maggiore di Modica, nosocomio indentificato come centro Hub di riferimento aziendale per la cura dei pazienti affetti da Covid-19, sono stati trasferiti due comisani, marito e moglie. I due avrebbero avuto contatti con persone provenienti da Milano. Si erano posti immediatamente in auto-quarantena ed avevano regolarmente osservato tutti i parametri del caso. Le condizioni dei ricoverati sono di media gravità. La donna, 70enne, è risultata positiva al Coronavirus: Si attendono conferme per quanto riguarda il marito. Attualmente, come detto, si trovano ricoverati presso il reparto di Malattie infettive del “Maggiore”.