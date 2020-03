“Apprezziamo l’impegno che sta profondendo l’amministrazione comunale sul fronte del sostegno alle imprese e alle famiglie. Ma occorre ancora un altro sforzo alla luce delle nuove disposizioni del governo nazionale formalizzate ieri sera”.

A dirlo il gruppo consiliare M5s Ragusa dopo aver preso atto che la Giunta municipale ha dato input agli uffici del settore Tributi di bloccare le ingiunzioni e la riscossione coattiva oltre a valutare l’adozione di eventuali sgravi contributivi. “Noi diciamo – chiariscono i consiglieri pentastellati – che ancora non basta e che è necessario spostare più avanti, e di molto, secondo le nostre stime intorno al mese di giugno, le scadenze riguardanti i tributi locali. Chiediamo, altresì, che le rateizzazioni in atto siano sospese e, anche in questo caso, ci sia un differimento di qualche mese prima della ripresa dei pagamenti. Tutto ciò a vantaggio e a sostegno delle imprese oltre che dei nuclei familiari che compongono la nostra comunità cittadina. Riteniamo che soltanto attraverso l’adozione di queste misure specifiche sarà possibile fornire un supporto adeguato a tutti coloro, e sono molti, che dovranno confrontarsi con un momento davvero difficile per l’economia locale. Ecco perché invitiamo l’amministrazione Cassì a compiere un ulteriore sforzo verso la direzione da noi indicata”.