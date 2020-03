Pozzallo. Approvato in Giunta bilancio di previsione 2020-2022

È stato approvato ieri dalla Giunta Comunale di Pozzallo il bilancio di previsione per il triennio 2020-2022. Si tratta di un altro importante atto compiuto dall’Amministrazione Comunale di Pozzallo.

Dopo il parere favorevole del Ministero dell’Interno e l’approvazione il 15 febbraio scorso del piano di riequilibrio da parte della Corte dei Conti, prosegue la strada del risanamento dei conti pubblici a Palazzo La Pira.

Nel bilancio approvato non ci sono aumenti di tasse.

Diminuisce il disavanzo e la spesa per il personale.

Non sono previsti prestiti di nessun tipo dalla Banca tesoriera e non vengono contratti nuovi mutui.

Inoltre, nello strumento finanziario sono stati inseriti parecchi milioni di euro da spendere per la realizzazione di opere pubbliche già finanziate dallo Stato, dalla Regione, senza nessun costo per i cittadini.

Finalmente si ritorna ad approvare il bilancio di previsione nei primi mesi dell’anno rendendo così possibile una corretta e sana programmazione amministrativa.

Un doveroso ringraziamento, afferma il Vicesindaco e Assessore al Bilancio prof. Giuseppe Giudice, va al personale dell’Ufficio Finanziario per l’impegno profuso.