Dopo l’enorme riscontro di pubblico di ieri, e dopo le copiose richieste da parte dei cittadini, torna alle ore 12.00 l’appuntamento con “RTM Zona Rossa”, l’approfondimento a cura della redazione di RTM Giornale. Anche oggi, Ospite di Simona Napolitano e Peppe Ragona, il Sindaco di Modica Ignazio Abbate per tutti gli ultimi nuovi aggiornamenti inerenti l’emergenza Coronavirus dopo le nuove disposizioni di ieri sera del Premier Conte. Per i Vostri interventi chiamate lo 0932-944621 per parlare direttamente con il Primo Cittadino.