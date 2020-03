Parte su RTM “Zona Rossa”: speciale sul Coronavirus

In questo momento così delicato per il nostro Paese, dopo il via al decreto “IO RESTO A CASA”, ognuno di noi è chiamato a dare il massimo e a fare del suo meglio nel campo in cui abitualmente opera.

Per questo, noi di Radio RTM, vogliamo contribuire continuando a fare quello in cui siamo specializzati: informare ed intrattenere.

A partire da Martedi 10 Marzo 2020, sulle nostre frequenze ed in streaming, partirà un format dedicato alla situazione Coronavirus in Italia: ZONA ROSSA.

Attraverso quattro appuntamenti giornalieri forniremo informazioni aggiornate sull’evolversi della situazione collegandoci con medici, professori universitari, economisti, psicologi, ascoltatori e chiunque stia dando il proprio contributo in questo momento difficile, per raccontare le ultime novità, rispondere ai dubbi e offrire informazione, vicinanza e anche conforto.

Appuntamento sulle nostre frequenze fm ed in streaming con “Zona Rossa” .