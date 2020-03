Rinvio giornate di ascolto Prg “Scicli rigenera”

In osservanza alle disposizioni Ministeriali e Regionali sul contenimento della diffusione del contagio da coronavirus, con la presente si comunica la sospensione degli incontri di ascolto organizzati nell’ambito di Scicli Rigenera, programmate dal 19 al 21 marzo c.a.

Nelle more di avviare una nuova programmazione degli incontri, i liberi cittadini in forma singola o associata potranno esprimere le idee sulla città rispondendo ad un questionario aperto a tutti utilizzando il presente modulo. Vi chiediamo pertanto di inviare copia digitale del modello al seguente indirizzo di posta elettronica: pianificazione@comune.scicli.rg.it, all’attenzione del responsabile del procedimento: ing. Andrea Pisani. Al fine di poter procedere nell’iter di elaborazione del Documento di indirizzi nei tempi prefissati dall’Amministrazione, si precisa che verranno presi in considerazione i contributi che saranno presentati entro il nuovo termine del 06/04/2020. Le vostre istanze verranno protocollate ed esaminate dal nostro ufficio tecnico in collaborazione con i tecnici del Politecnico di Milano e saranno elaborati in un documento congiunto che sarà discusso con la cittadinanza.

Il modulo prestampato è scaricabile dal sito istituzionale al seguente link:

http://www.comune.scicli.rg.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/14243 .