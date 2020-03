Parcheggio dell’Ospedale di Modica. Convenzione Asp e Comune

Sabato scorso, all’ospedale “Maggiore” di Modica, si è svolto un incontro tra il direttore generale dell’Asp di Ragusa, Angelo Aliquò, il sindaco di Modica, Ignazio Abbate e alcuni tecnici per stabilire le procedure necessarie alla realizzazione del parcheggio del presidio ospedaliero.

Lo spazio adibito alla sosta delle macchine sarà messo in sicurezza e pavimentato per essere perfettamente fruibile per i cittadini, anche per eliminare il traffico che, allo stato attuale crea notevole disagio per l’accesso all’ospedale e al Pronto Soccorso, in particolare.

Stamattina le parti si sono reincontrate, in particolare c’è stato un incontro tra il direttore sanitario del nosocomio, Piero Bonomo, e l’ing. Lorenzo Aprile, per l’Asp, l’assessore per la Sicurezza del Territorio, Pietro Lorefice, e il comandante della polizia locale, Rosario Cannizzaro. E’ stato concordato il tipo di intervento che partirà con l’automatizzazione di un cancello già esistente dalla parte del DSM, che vieterà l’accesso ai veicoli privati, mentre l’ingresso al parcheggio sarà autonomo. La rampa d’accesso alla nuova ala ospedaliera sarà solo pedonale.

Nei prossimi giorni si procederà con la firma di una convenzione che disciplinerà le varie competenze, tra l’Asp e il Comune di Modica, frutto di un accordo raggiunto in perfetta sinergia.

nella foto l’assessore Lorefice e l’ing. Aprile durante l’incontro di oggi