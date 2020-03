Si riunisce stasera il consiglio comunale a Monterosso Almo

Il presidente del Consiglio Comunale Giovanni D’Aquila ha convocato per questa sera , lunedì 2 marzo, con inizio alle 20 presso i locali del Centro Giovanile di Piazza San Giovanni il Consiglio Comunale in seduta straordinaria. Due i punti importanti all’ordine del giorno. Il primo riguarda la mozione di indirizzo per la rimodulazione delle tasse comunali ed il secondo la modifica al Regolamento del Bilancio Partecipato.