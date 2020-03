Monterosso. Nordic walking e trekking nel bosco di Serrarossa

Il Club Alpino Italiano – sezione di Ragusa – domenica scorsa ha organizzato un interessante appuntamento lungo i sentieri e le piste forestali del bosco Serrarossa, territorio di Monterosso Almo.

Gli Istruttori della Scuola Italiana di Nordic Walking, con i loro camminatori ed il CAI di Ragusa con in testa i direttori Giusy Falbo, Alessandro Pantano e con la collaborazione di Antonio Scarso, hanno percorso un tragitto ad anello per una lunghezza di dieci chilometri circa. Gli escursionisti provenienti non solo da Ragusa ma anche da Siracusa, Catania e Reggio Calabria hanno attraversato sentieri che si snodano nel sottobosco fra alberi di pini, muri a secco, vecchi casolari e scorci panoramici del tutto particolari. L’ escursione si è svolta tra una altitudine compresa fra i 560 e 745 metri. Interessante la flora e la fauna presente lungo il percorso. Nel pomeriggio gli escursionisti dopo essere stati accolti dal primo cittadino Salvatore Pagano hanno partecipato ad una visita guidata nel centro urbano del borgo visitando in particolare palazzo Cocuzza e le chiese. Un grazie va anche a Maddalena Caruso responsabile dell’ufficio turistico ed alla guida Nella Barone . L’evento si è concluso con la degustazione delle varie prelibatezze montetossane.

Nella foto il gruppo dei partecipanti