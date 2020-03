Ragusa. Firmato protocollo legalità sui lavori Rosolini-Modica

Oggi, presso la Prefettura di Ragusa, alla presenza dell’Assessore Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità, Marco Falcone, è stato sottoscritto dal Prefetto di Ragusa Filippina Cocuzza, dal Prefetto di Siracusa Giuseppa Scaduto, dal Presidente del Consorzio per le Autostrade Siciliane e dal Presidente del C.d.A. della Cosedil S.p.A., il Protocollo di Legalità finalizzato a prevenire e contrastare i tentativi di infiltrazione da parte delle organizzazioni criminali nell’esecuzione dei lavori di completamento del tratto Rosolini-Modica nell’ambito dell’autostrada Siracusa-Gela. Il citato Protocollo sottoscritto in data odierna segue quello già stipulato nel 2015, valido due anni ma non rinnovato alla scadenza per l’intervenuta sospensione dei lavori.

Nel 2019, poi, il CAS ha definito la ripresa dei lavori con l’affidamento non più al precedente Raggruppamento Temporaneo di Imprese ma alla COSEDIL S.p.A. oggi firmataria, manifestando la volontà di rinnovare il percorso di legalità già intrapreso con il precedente protocollo.

Il Prefetto di Ragusa, nel sottolineare che l’opera costituisce il primo tratto autostradale della provincia iblea, ha evidenziato che il Protocollo, in un’ottica di trasparenza e legalità, realizza un modello di “collaborazione avanzato e collaudato” che impegna le parti a rispettare puntuali e severe prescrizioni aventi lo scopo di prevenire le infiltrazioni mafiose nell’esecuzione di un’infrastruttura strategica per il territorio.

Si tratta di un accordo volontario che impegna i sottoscrittori a rispettare tutte le condizioni e prescrizioni, e non sono poche, che il Protocollo impone ma comporta anche un pesante ma consapevole onere per le Forze dell’Ordine e le Prefetture interessate che dovranno monitorare e verificare tutte le informazioni che via, via pervengono, onere che viene assunto con particolare impegno perché finalizzato a prevenire infiltrazioni mafiose nelle attività economiche e a vigilare sul corretto impiego dei finanziamenti pe la realizzazione.

Il Prefetto di Siracusa ha, al riguardo, sottolineato che l’odierna sottoscrizione rappresenta un fondamentale passaggio per l’affermazione dei principi di legalità e di trasparenza nella realizzazione di importanti opere infrastrutturali, evidenziando che lo strumento pattizio consentirà un controllo generalizzato sull’esecuzione dei lavori nell’ottica del contrasto alle infiltrazioni criminali.

L’Assessore Falcone, nell’esprimere grande soddisfazione per la ripresa dei lavori nel rispetto della piena legalità e trasparenza, ha sottolineato la grande rilevanza dell’infrastruttura quale stimolo per l’economia della provincia iblea e del resto dell’Isola, annunciando altresì che, a breve, saranno stanziati ulteriori finanziamenti, pari ad oltre 120 milioni di euro, per la ristrutturazione della S.P. Ispica-Pozzallo e per il completamento della strada di collegamento tra l’Aeroporto di Comiso e la S.S. 514 nonché altre somme per il potenziamento delle linee ferroviarie nelle province di Siracusa e Ragusa.

Nello specifico, il protocollo prevede misure finalizzate a rendere più stringenti le verifiche antimafia a prescindere dalle soglie di valore previste dalla normativa vigente e riguarda tutte le imprese impegnate nella realizzazione dell’opera, con l’inserimento nei contratti di apposite clausole per la prevenzione di interferenze illecite di tipo mafioso e corruttivo.

L’accordo prevede, altresì, la tracciabilità dei flussi finanziari, nonché forme di monitoraggio nell’esecuzione dei lavori e la possibilità di disporre da parte dei Prefetti interessati accessi ed accertamenti mirati ai cantieri da parte dei Gruppi Interforze Antimafia delle Prefetture di Ragusa e di Siracusa, oltre a controlli in materia di regolarità dell’impiego della manodopera e delle posizioni retributive e contributive, nonché attività di vigilanza sugli aspetti connessi alla sicurezza sul lavoro.

Il Prefetto di Ragusa ha, poi, annunciato che, al fine di attuare, attraverso incontri periodici, un monitoraggio congiunto ed una valutazione complessiva della situazione e delle eventuali problematiche emergenti, sarà istituita presso la Prefettura di Ragusa un’apposita “cabina di regia”, con la partecipazione dei rappresentanti dei firmatari del Protocollo e delle Forze dell’Ordine.