Bene la determinazione del Cipe sulla superstrada RG / CT; per il Segretario Generale della Cgil Ragusa Giuseppe Scifo, è un primo passo in questo nuovo percorso intrapreso lo scorso anno sulla realizzazione dell’opera totalmente con fondi pubblici.

Sarebbe utile imparare dagli errori del passato soprattutto in Sicilia affinché quello di oggi al Cipe rappresenti realmente un primo passo verso la realizzazione di un’opera fondamentale per l’intera comunità ragusana.

Non possiamo permetterci ritardi che portano poi alle famose incompiute così com’, è avvenuto nel passato, di cui ancora oggi paghiamo i danni con il gap infrastrutturale e l’enorme spreco di risorse pubbliche. Cambiamo passo e andiamo avanti.

È deludente assistere alla comunicazione politica di chi fa a gara per intestarsi il merito. Se oggi al Cipe, prosegue Scifo, si è deliberato lo stanziamento di fondi per la RG / CT è merito di una comunità, di forze sociali e politiche, di associazioni, Amministratori che da anni si sono battuti per questo risultato.

Se ci sono meriti politici riconducibili a più esponenti sarebbe una cosa normale dal momento in cui si parla di opere per il bene collettivo