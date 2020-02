Domenico Pisana ospite per la poesia all’UNIPOP di Palermo

Domenico Pisana, poeta e scrittore modicano nonché Presidente del Caffè Letterario Quasimodo, sarà ospite il prossimo 12 marzo, alle ore 16.00, dell’Università Popolare di Palermo, della quale è stato nominato lo scorso anno, con la consegna di un riconoscimento ufficiale, Socio Onorario nel corso di un apposito evento.

Pisana terrà un conversazione, coordinata dalla Presidente dell’Unipop Sandra Guddo, sul ruolo della poesia nel nostro tempo, mentre sulle sue opere di poesia e di saggistica terrà un intervento critico la prof.ssa Annamaria Amitrano, già docente ordinario di Etnostoria e Antropologia dell’Educazione nell’Università degli studi di Palermo.

Nel corso della serata sono anche previsti momenti musicali di Cinzia Vernuccio, letture di poesia di Pisana a cura della poetessa e critico letterario Giovanna Sciacchitano, e una intervista con la giornalista M. La Barbera.

“Ringrazio l’Università Popolare di Palermo per la sua ospitalità , afferma Domenico Pisana, e per questa possibilità che mi offre di parlare di poesia. Credo, infatti, che questo nostro tempo possa riavvicinarsi alla poesia se essa diventa la “coscienza pensante” di quel sentimento etico comune che sta palesemente soffrendo di fronte all’ “umanesimo ferito” della contemporaneità; il verso dei poeti, a mio giudizio, non può ridursi, alla celebrazione dell’estetica, all’ arte per l’arte, al sollazzo finalizzato a riempire pagine per mero piacere interiore, ma deve diventare linguaggio capace di influenzare percezioni, pensieri, comportamenti e, dunque, diventare canale di nuovo umanesimo, di trasformazione e cambiamento”.