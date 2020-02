Concerto Lions Clubs. Cafiso incanta il pubblico a Vittoria

ll sax di Francesco Cafiso ha incantato il folto pubblico presente al concerto giovedì 27 febbraio; accompagnato dal chitarrista Marco Grillo, Francesco Cafiso ha suonato brani di sua produzione ed interpretato autori classici del jazz. Sul palco Francesco Cafiso si è alternato con un altro noto artista vittoriese, Andrea Traina, attore e regista, che dopo un monologo sulla paura, figlia di questi tempi, di Giorgio Gaber, ha reso omaggio a Gesualdo Bufalino, di cui ricorre quest’anno il centenario della nascita, concludendo, infine, con due brani di Achille Campanile, che hanno fatto divertire, ma anche riflettere. Presenti in sala altresì i soci Lions dei sette clubs della provincia di Ragusa, nonchè numerosi soci dei clubs di Gela, del nisseno e del siracusano. Il ricavato dello spettacolo è stato devoluto alla LCIF, la Fondazione del Lions Clubs International, per supportare i programmi internazionali sulla vista, i bisogni umanitari, i giovani, i disastri e le catastrofi, e le vaccinazioni contro il morbillo. A Francesco Cafiso è stata conferita la massima onorificenza del Lions Club: il Melvin Jones Fellow, dedicato al fondatore della più grande organizzazione umanitaria presente in tutto il mondo. Sono circa trecento i soci Lions e Leo in provincia di Ragusa di cui sette clubs Lions (Ragusa Host, Vittoria, Modica, Comiso, Scicli Plaga Iblea, Ragusa Monti Iblei e Ragusa Valli Barocche) e due clubs Leo ( Ragusa e Modica ) cui aderiscono giovani tra 15 e 30 anni.