Gillette sbarca con Bobo Vieri al Crai Extra di Ragusa

Grande attesa per l’evento Gillette presso il Crai extra del centro commerciale “Le Masserie” di domenica 1 marzo, con protagonista il campione Bobo Vieri. A partire dalle ore 17.00 il bomber incontrerà i suoi fans, si presterà ad una divertente intervista, raccontando un po’ di sé e dei grandi successi che lo hanno portato alla ribalta! La collaborazione tra Crai Gruppo Radenza e Gillette, iniziata ormai qualche settimana fa con il lancio del divertentissimo videogame “Gioca con il bomber” (consultabile per tutti sulla piattaforma craigrupporadenza.it/giocaconilbomber), ha riscosso tantissimo successo grazie soprattutto alla simpatica disponibilità del campione, il quale è testimonial ufficiale dell’iniziativa. L’intesa fra i due brand nasce in occasione del lancio del nuovo rasoio Gillette Skinguard Sensitive. Grazie a un rivoluzionario design che posiziona una barra di protezione fra le due lame, lo Skinguard, questo innovativo rasoio riduce la pressione sul viso, sollevando le lame rispetto alla pelle e distendendola. Ciò garantisce una rasatura rapida ed efficace e allo stesso tempo mantiene la pelle liscia e senza irritazioni. La campagna pubblicitaria “Basta irritazioni. Shave like a Bomber”, on air da due settimane sulle reti

nazionali, ci mostra Bobo a cavallo di mezzi stravaganti irrompere, nuovo rasoio Skinguard alla mano, nel bagno di un uomo intento a prevenire o ridurre con i metodi più disparati le irritazioni da rasatura.

All’evento, che rappresenta per il popolo siciliano un’occasione importante per conoscere il popolare calciatore, parteciperanno tutte le associazioni sportive della città e le associazioni di disabili, grazie al

coinvolgimento dell’assessore del Comune di Ragusa, Ciccio Barone. Appuntamento da non perdere, per conoscere dal vivo il grande campione, firmare autografi e scattare qualche selfie, il tutto accompagnato da dj set ed intrattenimenti vari per grandi e piccini.