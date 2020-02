Scicli, vittoriesi in trasferta per rubare arrestati

Una segnalazione giunta ai carabinieri da parte di alcuni cittadini che avevano notato un veicolo sospetto in contrada Guadagna a Scicli e dei soggetti che si aggiravano tra le abitazioni di campagna. I Carabinieri si sono portati sul posto ed hanno iniziato un’attenta e discreta attività di osservazione del veicolo e della zona. All’arrivo dei tre soggetti con una damigiana piena di olio e diversi arnesi atti allo scasso è scattato il blitz. I trei, tutti gravati da numerosi precedenti, sono stati bloccati e sottoposti a perquisizione personale e domiciliare che ha permesso di rinvenire numerosi attrezzi atti allo scasso e chiavi di vario genere. Tutti gli strumenti tipici degli scassinatori di appartamenti sono stati sequestrati(non si esclude che i tre uomini si siano macchiati già in passato di episodi simili). L’indagine immediata ha permesso di scoprire che era stata aperta dai tre una casa in campagna di proprietà di un modicano che ha sporto denuncia di furto in abitazione, e dalla quale era stata portata via una damigiana con olio di oliva.

Al termine dell’operazione sono stati arrestati Orazio Sciortino, 51 anni, Giovanni Iudice, 54 anni, ed Emanuele Garofalo, 39 anni.

I tre sono stati sottoposti agli arresti domiciliari in attesa di rito direttissimo a disposizione del PM di turno della Procura di Ragusa, Fornasier.