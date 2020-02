Cna Vittoria. La Regione conferma le Zes nel territorio ipparino

Le aree del mercato ortofrutticolo e dell’area artigianale di Vittoria sono Zone economiche speciali, la conferma arriva dalla Regione. “Gli errori materiali, generati dallo scambio tra superfici e nome delle aree – sottolinea la Cna comunale di Vittoria – sono stati corretti e le procedure dal ministero competente che portano al riconoscimento delle due Zes sembrano oramai cosa fatta”. “Questa vicenda – chiariscono il presidente della Cna di Vittoria, Rocco Candiano, con il responsabile organizzativo Giorgio Stracquadanio – ha visto impegnata la Cna sin dall’8 di agosto sia nel seguire l’iter del bando sia nel sollecitare positivamente i commissari straordinari (in particolare il dott. Gaetano D’Erba) e la deputazione regionale (in particolare l’on. Nello Dipasquale). Tale sinergia positiva ha prodotto un risultato importante per la città, in particolare per le sue tante economie sane. Questo pezzo di Sicilia è tra i più produttivi del Paese, ha tante imprese eccellenti che operano nei vari comparti e svolgono le loro attività nella legalità e nel rispetto delle regole. Una sana dinamicità fatta da persone che guidano migliaia di piccole imprese che meritano attenzione, rappresentanza e tutela per l’importate compito economico e sociale che svolgono. La Cna continuerà a portare avanti il proprio ruolo di difesa e di rilancio della piccola impresa e dello sviluppo di un comparto che, da solo, continua, malgrado tutto, a creare occupazione e nuove imprese”.