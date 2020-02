Droga sull’asse Modica-Pozzallo. Undici assolti

Undici assoluzioni perchè i fatti non sussistono. Così ha deciso il giudice unico del Tribunale di Ragusa, Vincenzo Panebianco, a conclusione di un processo partito da un blitz per fatti contestati in un periodo compreso tra ottobre 2004 e febbraio 2005, riguardante presente cessioni di eroina e cocaina nell’asse Modica-Pozzallo. Il processo era iniziato davanti al giudice del Tribunale di Modica, Antongiulio Maggiore, e si è portato per le lunghe fino alle scorse ore. Il magistrato giudicante ha assolto i fratelli Emanuele e Salvatore Scarrozza, Antonino Campo, Gaspare Chiarelli e Rosario Candiano, tutti pozzallesi, Giulia Cartier e Giorgio Garofalo di Modica, Antonino Occhipinti di Ragusa, Maurizio Frischetto e Antonino Santoro, di Scordia, Salvatore Giardino di Licata. Il pubblico ministero, Veronica Di Grandi aveva chiesto condanne per 43 anni complessivi, esattamente 4 anni di reclusione e 12 mila euro di multa ciascuno tranne che per Frischetto, per il quale aveva chiesto tre anni 9 mila euro.