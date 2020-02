Calcio giovanile, successi ricchi di gol per il Modica Airone

Due vittorie diverse ma entrambe ricche di gol per le squadre giovanili del Modica Airone. Se da una parte gli Allievi di Andrea Tona si sono imposti per 0-5 in casa del Santa Maria, i Giovanissimi non hanno sfigurato vincendo contro i compagni di categoria della stessa società, con il finale di 4-3 in una gara ricca di emozioni e decisa all’ultimo minuto da un rigore di Cicero.

Per gli Allievi ancora periodo di assenze importanti ma gara molto semplice sin dai primi minuti. La prima azione è un cross in mezzo di Federico Incatasciato che un difensore devia nella sua stessa porta nel tentativo di anticipare gli attaccanti in area. Il secondo gol porta la firma di Lorenzo Incatasciato, in questo caso schierato alto da mister Tona, che supera il portiere con una grande giocata. Il terzo gol arriva di nuovo dai piedi di Federico Incatasciato, lanciato a rete da un’ottima imbucata di Peluso. Il primo tempo si chiude così, con i due gemelli in palla e protagonisti della gara. Nella ripresa c’è tempo per una punizione di Peluso che porta il risultato sul 4-0, ed infine il taglio di Figura su cross di Incatasciato con l’esterno che firma la rete personale. Una prestazione che dona morale dopo i punti persi nelle ultime gare, in attesa che finisca il periodo d’emergenza vissuto fin qui.

I Giovanissimi partono con il piede sbagliato a causa di un’autorete, sfortunata, di Fargione, dagli sviluppi di un calcio piazzato. Ci pensa Cicero a pareggiare i conti con una punizione magistrale. Il vantaggio nasce da una ripartenza di Di Mari che mette in mezzo, ancora una volta, per il numero 10 che sigla la sua doppietta personale. Ad inizio ripresa subito pareggio di Parisi in una situazione di confusione in area, quindi il vantaggio ospite in ripartenza. Sul finale rigore parato da Celestre e in contropiede ci pensano ancora Di Mari e Cicero a ristabilire la parità con la tripletta dell’attaccante più in forma dei suoi. Sul finale arriva la vittoria che cercavi dal fischio d’inizio, Di Mari viene atterrato in area, calcio di rigore e gol di Cicero dagli 11 metri. Giornata di grazia per i due, che regalano la vittoria a mister Rappocciolo.