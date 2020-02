Scicli. “C’era accordo per mandare a casa l’ex sindaco Susino”

Preoccupante dichiarazione del consigliere comunale del PD di Scicli, Claudio Caruso, nel corso della seduta della civica assise. Secondo l’esponente di centrosinistra esisteva “un accordo” secondo cui se i consiglieri comunali del tempo si fossero dimessi, mandando a casa il sindaco eletto Franco Susino, il consiglio comunale non sarebbe stato sciolto. L’avvocato Bartolo Iacono annuncia che nelle prossime ore trasmetterà tali dichiarazioni alla Commissione Regionale Antimafia. “Il consigliere Caruso – denuncia Iacono – a questo punto , dovrà spiegare il senso della sua affermazione. Dovrà, innanzitutto, spiegare tra chi è intervenuto l’accordo e quali erano le ragioni dell’accordo. A nessuno è consentito di sottovalutare la questione…. perché del fatto che esisteva a Scicli un partito dello scioglimento per fare fuori Susino e la sua giunta è da anni che io ( e non solo ) ne parlo”. Claudio Caruso con questa affermazione chiama in causa i vertici politici locali del PD del tempo e rappresentanti delle istituzioni.