Ragusa, Regolamento verde pubblico. Anzaldo: “Siamo pronti”

“L’approvazione del regolamento del patrimonio arboreo e del verde pubblico consentirà di mettere mano su una materia che, forse, in passato, non era stata gestita con la dovuta attenzione. Adesso, invece, si cercherà di cambiare completamente direzione, potendo contare su uno strumento in grado di rispondere alle diversificate esigenze del settore”. Parola del consigliere comunale del gruppo CasSìndaco Ragusa, Carmelo Anzaldo, che, nella qualità di commissario della commissione Ambiente, dove il regolamento in questione è stato discusso, esprime apprezzamento per i contenuti del documento che è stato predisposto dalla Giunta Cassì e presentato, nello specifico, dall’assessore al ramo, Giovanni Iacono. “Tra l’altro, con questo regolamento – continua Anzaldo – sta per aprirsi la stagione dell’adozione, a palazzo dell’Aquila, di una serie di strumenti che puntano a regolamentare tutta una serie di settori meritevoli della massima attenzione. Il regolamento presentato ed esitato ieri consente, tra l’altro, di fare in modo che l’ente di palazzo dell’Aquila possa essere dotato di uno strumento di gestione del verde pubblico arricchito da una serie di prescrizioni che riguardano non solo l’aspetto pubblico ma anche quello privato. Nei cinquantanove articoli inseriti è possibile prendere atto di indicazioni di vario tipo che hanno a che vedere con gli aspetti più disparati, dai viali alberati alle indicazioni sull’accesso a parchi e giardini pubblici, passando per la progettazione di aree a verde e la manutenzione ordinaria e straordinaria. Insomma, in questo modo, il Comune di Ragusa, anche per quanto riguarda questo aspetto, si apre al futuro. Adesso, naturalmente, ci sarà il passaggio in Consiglio comunale e siamo fiduciosi sul fatto che questo strumento, anche per l’attenzione che allo stesso è stato riservato da tutte le forze politiche presenti in aula, possa essere approvato in via definitiva”.