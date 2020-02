Seminario intercultura al “Galilei-Campailla” di Modica

Dopo il ciclo di seminari organizzati dalla Fondazione Intercultura per insegnanti dedicati al Protocollo Intercultura per la valutazione del programma di studio all’estero, nel 2020 Intercultura, attraverso la sua Associazione, prosegue con la sua proposta alle scuole di un’offerta formativa su scala nazionale, con l’obiettivo di continuare a tradurre la propria esperienza pedagogica sulle tematiche relative all’educazione alla mondialità in una vera e propria forma di didattica interculturale.

I 21 seminari che verranno organizzati in tutta Italia hanno l’obiettivo di sensibilizzare e formare i docenti ai temi dell’educazione interculturale e offrire strumenti per aiutare l’organizzazione degli scambi nella scuola dell’autonomia:

✔ promuovendo le capacità progettuali delle singole scuole;

✔ aiutandole a inserire gli scambi nei progetti educativi;

✔ sollecitando le occasioni offerte dall’autonomia scolastica di flessibilità curriculare;

✔ facilitando lo scambio di esperienze.