A Pozzallo si inaugura la stagione balneare… il 15 febbraio!

Ci credereste che questa foto con due bagnanti sulla spiaggia di Raganzino è stata scattata il 15 febbraio? No? E fate male. Una coppia di turisti, infatti, ha deciso di mettere il costume estivo e di prendere sdraio e crema da sole al fine di trascorrere la mattinata in spiaggia. Succede a Pozzallo dove, nella mattinata di sabato 15, una coppia di turisti ha pensato bene di inaugurare la stagione balneare, con qualche mese di anticipo, fra lo stupore di qualche passante e l’incredulita’ di qualche atleta che, sovente, calca la spiaggia per allenarsi. E non è tutto. Per Pasqua, la località balneare segna un segno più, rispetto allo scorso anno, per le prenotazioni nelle strutture ricettive. Tutti segnali ben auguranti per la imminente stagione turistica.