Droga a Ragusa. Condanne rimodulate in Appello

La Corte d’Appello di Catania ha rimodulato alcune sentenze di primo grado inflitte dai giudici del Tribunale di Ragusa a imputati coinvolti i due distinte operazioni antidroga che avevano portato, agli inizi del 2018, a 30 arresti per detenzione e spaccio di droga. Sei degli imputati avevano scelto il rito abbreviato.

Elvis Maloku 22 anni sconterà 6 mesi di reclusione e 400 euro di multa in continuazione con una condanna irrevocabile precedente,anzichè scontare un anno, 600 euro di multa. Il fratello Alandro Maloku, 20 anni, sempre in continuazione con altre pene, è stato condannato un anno e 6 mesi e 3000 euro di multa (2 anni e 5.000 euro in primo grado).

Per Salvatore Scatà, 24 anni, un anno e 4 mesi e 2600 euro di multa, rispetto ai 2 anni e 4.800 euro di multa definite in primo grado. Giuseppe Sergio Aiello 27 anni, sconterà 9 mesi e 1000 euro di multa in luogo di 1 anno e 6 mesi e 4.400 euro di multa.

I quattro erano difesi dagli avvocati Enrico Platania(nella foto) e Irene Russo. Per Erjon Rrapaj 26 anni, difeso dall’avvocato Michele Sbezzi, la condanna passa da 3 anni e 8 mesi e una multa di 14.000 euro a un anno, 6 mesi e 20 giorni oltre a 1600 euro di multa e sospensione condizionale della pena.