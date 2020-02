Vittoria. Saro Greco condannato a 2 anni per l’accoltellamento

Due anni di reclusione sono stati inflitti a Saro Greco, il vittoriese che investì e uccise i due cuginetti. L’uomo è stato condannato per la vicenda dell’accoltellamento. L’accusa originaria era tentato omicidio poi derubricata in lesioni. Il 37enne aveva tentato di uccidere a metà giugno del 2019, ovvero tre settimane prima della strage dei piccoli Alessio e Simone, un uomo per uno sguardo di troppo davanti a un camion dei panini.. Il medico legale aveva stabilito che la coltellata inferta da Greco, era per uccidere la vittima.