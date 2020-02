Scicli. Le cento candeline di Giorgio Stracquadanio

Il sindaco di Scicli Enzo Giannone ha partecipato ieri alla festa di compleanno del signor Giorgio Stracquadanio, che ha spento 100 candeline, nella sua casa di contrada Cozzo Chiesa, circondato dall’affetto dei cari. Coltivatore diretto, vedovo da 28 anni, padre di una figlia e nonno di due nipoti, è lucido e ricorda gli anni della Guerra in Croazia, dove rimase al fronte per 29 mesi. Da lì tornò a piedi a Scicli. Il sindaco Giannone ha portato al signor Giorgio una targa di auguri a nome dell’amministrazione comunale, abbracciando quest’uomo, che rappresenta memoria storica per tutti.