Nuovi locali per l’A.S.D Ispica Academy “Peppino Moltisanti”.

Una nuova struttura per garantire ai ragazzi sempre il meglio e per un nuovo modo di concepire lo sport. E’ l’idea e lo spirito che ha animato l’ A.S.D. ISPICA ACADEMY “Peppino Moltisanti”, scuola di calcio per giovani dai 4 ai 17 anni, riqualificando e gestendo la struttura comunale “Giuseppe Moltisanti”. Nuovi spazi per le lezioni e le partite ma anche per le attività fuori programma, come incontri tra amici, compleanni, feste in genere. Dal 2016, anno della sua nascita, l’A.S.D Ispica Academy punta ad una formazione continua e a 360° dei suoi allievi, non soltanto dunque dal punto di vista agonistico ma anche ludico. E così, grazie ad un duro lavoro di squadra, negli ultimi mesi la struttura comunale “Giuseppe Moltisanti” è stata messa a nuovo soddisfacendo tutte le esigenze che una scuola di calcio necessita. La società sportiva ispicese cresce e con essa si amplia anche l’offerta, riuscendo con i nuovi locali a coniugare sport e aggregazione.

“Dopo tanto lavoro – dichiara il Responsabile Tecnico Angelo Falco – abbiamo finalmente una struttura rinnovata ed efficiente. Questo ci consente di conseguire la mission della nostra associazione sportiva, che consiste non solo nella pratica calcistica, a livello amatoriale ed agonistico, ma anche nell’incentivazione di momenti di aggregazione tra i nostri iscritti. La struttura si presta perfettamente al conseguimento di questo duplice obiettivo, tant’è che, oltre ai due campi da gioco, è stata realizzata anche un’area destinata all’attività ricreativa. Siamo davvero orgogliosi – conclude Falco – dei risultati raggiunti sino ad ora: da un lato abbiamo reso finalmente fruibile per l’intera collettività una struttura che non lo era più da tempo, ripristinando il campo da calcio in terra, realizzando ex novo un campo in erba sintetica e ristrutturando i locali posti all’ingresso della struttura; dall’altro lato siamo ora nella condizione di poter portare avanti il nostro progetto di scuola calcio che, sono orgoglioso di ricordarlo, ci vede come unica squadra della provincia iblea affiliata con la società Atalanta e tra le quattro Scuole Calcio Elite della provincia”.