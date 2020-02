Modica. Domani assemblea Unitre presso l’Antoniano Sacro Cuore

L’assemblea della locale sede dell’Unitre è stata convocata a Modica per Giovedì 13 febbraio, alle ore 17,30 presso il Salone dell’Asilo Antoniano nel quartiere Sacro Cuore. Nel corso della riunione, aperta anche a quanti non iscritti intendono associarsi, sarà sottoposto il “programma di attività” per il corrente anno accademico preparato dal Consiglio Direttivo e che viene sottoposta al vaglio, alla integrazione ed alla approvazione di tutti i soci .

Fra l’altro sarà presentato il piano formativo per mettere in condizione tutti di scegliere i corsi ed i laboratori cui iscriversi e partecipare .

Fra i punti posti all’ordine del giorno figurano gli argomenti riguardanti l’organizzazione di escursioni e di viaggi e la proposta relativa alla organizzazione , a Modica, del Xlll Festival dei Cori Unitre della Sicilia nel prossimo mese di maggio.

L’assemblea è chiamata infine a definire la partecipazione degli associati alla sede di Modica, alla manifestazione organizzata a Torino dalla sede nazionale dell’Unitre dal 5 al 9 Maggio per festeggiare i 45 anni di vita dell’associazion