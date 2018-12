Operazione “Confine illegale”: controlli della Capitaneria di Porto di Pozzallo

Si è conclusa domenica scorsa un’intensa attività di controllo, volta alla repressione degli illeciti sulla filiera della pesca lungo tutto il Compartimento marittimo ibleo, effettuata dalla Capitaneria di Porto di Pozzallo.

L’operazione, denominata “Confine illegale”, a partire dalla fine del mese di novembre i militari della Guardia Costiera di Pozzallo, sotto il coordinamento regionale della Direzione Marittima della Sicilia orientale, ha consentito numerosi controlli tra unità da pesca, grossisti, mercati, pescherie e ristoranti della Provincia di Ragusa e nel tratto di mare antistante il litorale ibleo.

Nel complesso, sono stati rilevati 19 illeciti amministrativi per un totale di oltre 37.000 Euro e 17 sequestri per un totale di oltre 125 kg. di prodotti ittici di varie specie, unitamente a varie attrezzature da pesca irregolari – tra cui più di 1.000 metri di reti da posta posizionate in maniera abusiva e senza idonea segnalazione lungo la costa pozzallese e per questo potenzialmente pericolose per la sicurezza della navigazione e l’ambiente marino circostante.

Le infrazioni più rilevanti sono state contestate ad alcuni venditori ambulanti che commerciavano nei mercati rionali locali prodotti ittici privi di documenti attestanti la loro tracciabilità, tutti sanzionati con verbali amministrativi e con il relativo sequestro dei prodotti offerti in vendita al consumatore finale.

Sono stati sanzionati anche alcuni esercizi commerciali che non esponevano nell’etichettatura le informazioni minime obbligatorie a tutela del consumatore, come: provenienza, modalità di cattura, stato di freschezza del prodotto ittico posto sul bancone di vendita.

Serrati inoltre, i controlli in mare da parte degli equipaggi delle motovedette della Guardia Costiera iblea. Dall’attività sono scaturiti, in particolare, numerosi sequestri di attrezzi da posta utilizzati per la cattura dei polpi, irregolarmente posizionati in mare, lungo il litorale pozzallese, senza la corretta segnalazione degli stessi.

I controlli su tutta la filiera proseguiranno anche durante le festività di Capodanno, al fine di garantire prodotti alimentari sicuri e di qualità, tutelando, allo stesso tempo, gli stock ittici, l’ambiente marino, i consumatori finali e gli operatori del settore che rispettano scrupolosamente le norme.