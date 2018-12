Poste, riprende la protesta in Sicilia

Riprende in Sicilia l’ agitazione. Cisl, Cgil, Uil, Failp, Confsal, Ugl dopo l’ennesimo confronto con la dirigenza di poste nulla é cambiato per cui, non ci rimane la proclamazione dello sciopero delle prestazioni straordinarie dal 09 Dicembre al 06 Gennaio 2019 con esclusione del giorno 17 dicembre. “Il silenzio gelido, é la loro risposta – dice il Coordinatore Territoriale della Cisl SLP, Giorgio Giummara -. La più grande azienda di servizi non si occupa delle condizioni di lavoro dei propri dipendenti ed é concentrata solamente al taglio del personale, tramite incentivo all’ esodo ( hanno già firmato 600 unita 2018) . L’ azienda ha annullato, facendo finta di non vedere, i diritti contrattuali. Ulteriori e positivi ingressi di nuove commesse ( e-commerce pacchi Amazon) devono essere accompagnate da strumenti e risorse. Invece avviene il contrario. Il clima nei posti di lavoro, confermiamo, é di grande conflittualità anche per la ” soppressione” delle regole stabilite dal contratto e dagli accordi non più applicate. Ormai il lavoratore, di ogni ordine e grado, non conosce la sua vera identità lavorativa e trascorre la giornata, tra contraddizioni d’ indirizzo, ” schiacciato” fra il comando e le regole scritte, rischiando comunque di sbagliare”.