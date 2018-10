L’Istituto “Principi Grimaldi” di Modica, partner del progetto Erasmus+ KA1 VET “Agrinnovation”

Valutato dagli esperti come uno tra i migliori progetti Erasmus+ KA1 VET Learners and Staff 2018, con un punteggio complessivo pari a 100/100, il progetto Agrinnovation, promosso dall’Istituto di Istruzione Superiore ” Minutoli” di Messina presiduto dal Prof. Pietro La Tona e coordinato da Reattiva, vede coinvolti 13 Istituti Agrari Siciliani – fra cui l’Istituto “Principi Grimaldi di Modica – ed un ampio partenariato rappresentativo dei massimi esponenti dei sistemi IFP e del mondo del lavoro: enti e organizzazioni capaci di assicurare una forte connessione con il tessuto socio-economico di settore a livello locale e regionale.

Il progetto Agrinnovation – in linea con gli obiettivi del Programma di Sviluppo Rurale 2018-2020 della Regione Sicilia – è finalizzato a sostenere la modernizzazione dell’offerta formativa degli Istituti Tecnici Agrari siciliani, in modo da formare futuri operatori del settore maggiormente qualificati ed in grado di portare innovazione, crescita e rilancio del settore agricolo e rurale regionale. Questo obiettivo viene perseguito mediante un’esperienza di mobilità che consiste in un tirocinio all’estero di 4 settimane per 104 studenti delle classi quarte e di 15 settimane per 78 neodiplomati (mobilità ErasmusPro). I Paesi ospitanti sono: Malta, Spagna, Francia, Portogallo e Regno Unito.

Il programma di lavoro – oltre ad approfondire le conoscenze linguistiche e culturali del Paese ospitante – prevede un’esperienza di tirocinio presso aziende selezionate del settore agrario e agroindustriale, finalizzata ad acquisire conoscenze e abilità dell’area professionale, confrontare le diverse tecniche professionali ed apprendere informazioni su quelle che sono le produzioni agricole che caratterizzano le realtà dei Paesi ospitanti.

Il progetto promuove, inoltre, il confronto e il trasferimento di buone prassi formative mettendo in relazione il nostro sistema IFP con il sistema formativo e lavorativo di altre realtà europee e contribuisce al consolidamento del sistema ECVET (European Credit System for Vocational Education and Training).

I risultati attesi del progetto sono il miglioramento dell’occupabilità dei partecipanti, incentivando le prospettive di carriera in un settore in forte crescita; rendere capaci i partecipanti di gestire la propria preparazione e di investirla nella creazione di attività innovative nel settore agrario e agroindustriale; fornire i territori coinvolti di competenze innovative utili allo sviluppo e alla competitività del settore di riferimento.