All’oratorio Don Bosco, al quartiere Dente, si torna a giocare al basket. Sono stati donati dal Lions Club di Modica due canestri nell’ambito del programma del distretto Lions Sicilia “Cento piazze per lo sport” con cui si intende sensibilizzare i giovani ai valori dello sport. Presenti alla cerimonia di consegna dei canestri il parroco Don Stefano Modica, il presidente del Lions Club di Modica, Carlo Scollo, ed il presidente del Leo Club Modica II, Simona Di Raimondo. Ad inaugurare i canestri appena installati un centinaio di ragazzini che frequentano i corsi estivi dell’oratorio . “La donazione dei due canestri – spiega Carlo Scollo – è un mezzo per poter promuovere valori positivi come unione, amicizia, gioco di squadra e sana competizione nei ragazzi che oggi purtroppo distratti dai giochi elettronici non conoscono il cortile o l’oratorio, un tempo luogo di aggregazione, semplice e pulita”.