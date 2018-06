Legambiente, Conferenza stampa su sequestro Acif Scicli: “La Regione annulli l’Autorizzazione rilasciata all’impianto di trattamento rifiuti”

Il Circolo Legambiente di Scicli “Kiafura” nel corso della conferenza stampa di oggi insieme al Comitato Salute e Ambiente di Scicli ha presentato una sintesi delle azioni svolte da Legambiente, nelle tre articolazioni nazionale, regionale e locale.

Legambiente, dapprima mediante la rappresentanza regionale, ha supportato i cittadini di Scicli sin dai primi momenti, a cominciare dal ricorso presentato al TAR Sicilia il 9 maggio 2016.

“Nel 2018 la svolta” – dichiara la presidente del Circolo “Kiafura” Alessia Gambuzza – “con il forte intervento di Legambiente nazionale, fatto che tra gli altri effetti positivi ha avuto quello di portare a buon fine le richieste di accesso agli atti presentate presso alcuni uffici pubblici e in particolare presso il Ministero dello Sviluppo Economico, che sino a quel momento aveva risposto negativamente a giornalisti e a parlamentari che ne avevano fatto richiesta. Gli atti ricevuti dal Circolo locale sono stati messi a disposizione di esperti, che li hanno uniti a quelli già disponibili, ordinati cronologicamente e valutati sia nel loro insieme che singolarmente”

Al termine della disamina degli atti è stato presentato un esposto al Comune di Scicli e al Genio Civile di Ragusa; quest’ultimo Ufficio, come è ampiamente noto, ha prontamente agito con decreto di sospensione dei lavori e denuncia della Ditta Acif presso la Procura della Repubblica di Ragusa.

“Un ulteriore esposto è stato consegnato da me personalmente al generale del NOE Sergio Pascali a Roma” – aggiunge il presidente nazionale Stefano Ciafani, che ha partecipato alla conferenza da Roma in viva voce – “e da questi trasmesso al Nucleo Operativo Ecologico di Catania. I risultati dell’azione investigativa del NOE, che è soltanto all’inizio, si sono concretizzati con il sequestro degli impianti, come è stato reso noto dallo stesso organismo investigativo.”

Oggi, oltre al sequestro, la Procura della Repubblica di Ragusa ha sul proprio tavolo ben 4 fra denunce ed esposti. Così come sul tavolo del Presidente della Regione Nello Musumeci giacciono inevase 3 richieste di annullamento dell’AIA rilasciata il 3 marzo 2016 dalla Regione Siciliana alla Acif srl, richieste presentate separatemente da Legambiente e dal Comune di Scicli, alle quali si aggiunge quella presentata dal Comitato Salute e Ambiente di Scicli, estremamente circostanziata grazie ai documenti reperiti con l’intervento diretto di Legambiente Nazionale.

“Ci aspettiamo adesso – prosegue la Presidente del Circolo – risposte importanti dalla Procura di Ragusa e dalla Regione, in particolare un impegno forte da parte del Dipartimento regionale acque e rifiuti che, attraverso il suo dirigente generale Salvo Cocina unitamente al responsabile del Servizio 7 deputato alle autorizzazioni, predisponga quanto necessario e previsto dalla vigente normativa ambientale al fine di procedere alla sospensione dell’ AIA e al suo successivo annullamento, anche per le risultanze emergenti dalla attività investigativa del NOE di Catania.”