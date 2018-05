Ispica. Premio per l’alberghiero Curcio al National Etna Cocktail Competition

Importante premio per l’indirizzo alberghiero dell’Istituto Curcio di Ispica nell’ambito del prestigioso concorso nazionale National Etna Cocktail Competition che si è svolto a Giarre nei giorni scorsi. L’alunna Ilaria Campailla di IV A sala ha vinto il primo premio nella sezione long drink con decorazione. Una giuria di esperti iscritti AIBES(Associazione italiana Barman e Sostenitori), dopo aver valutato i diversi cocktail prodotti dagli studenti in base alla tecnica di produzione, al gusto, alla presentazione e alla decorazione, ha decretato la vittoria dell’allieva del Curcio accompagnata alla gara dal docente Salvatore Padua. Il cocktail ha avuto per base una birra bionda di grano antico e di midori e una decorazione con intagli di diverse tipologie di cantalupo e rapa rossa. Un successo importante per la scuola ispicese che è stata in competizione con le scuole alberghiere più antiche e prestigiose d’Italia soprattutto provenienti dal Veneto, dalla Lombaardia e dal Piemonte, nonché dalla Calabria, dal Lazio e dalla Sicilia stessa. Ha partecipato alla gara anche l’alunno Giorgio Lorefice sempre di IV A sala. “Un successo – hanno commentato il prof Padua e il dirigente scolastico Maurizio Franzò che premia tutto l’impegno profuso per portare la scuola su standard di eccellenza e per rendere i nostri ragazzi professionisti del settore apprezzati nel territorio”.